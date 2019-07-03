Москва, 3 июля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. На фоне слабеющей нефти валютная пара USD/RUB начала свой коррекционный рост, закрепившись выше психологически важной отметки в 63 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Рубль и доллар

«Главный советник по торговле в администрации Дональда Трампа Питер Наварро выступил 2 июля с явной критикой слишком быстро проведённого ранее повышения процентных ставок ФРС, выразив надежду, что данная ошибка будет исправлена уже в этом месяце, и тем самым давая понять рынку, что как минимум команде президента слишком дорогой американский доллар ни к чему», — считает эксперт.

Большинство рынка также ожидает снижения ставок по доллару уже на ближайшем заседании ФРС 31 июля, а около 25% на Чикагской бирже ставят и вовсе на сценарий первого срезания процентной ставки сразу на 0,5%.

Принимая во внимание, что 3 июля в США предпраздничный день (накануне Дня независимости 4 июля), особого торгового ажиотажа на международном валютном рынке сегодня не ожидается.

«Российская валюта не будет, скорее всего, подвержена критическим изменениям со стороны спекулянтов, а это означает, что за сегодня пара USD/RUB не уйдёт далеко от диапазона 63,25−63,50 руб./доллар хотя и может подняться немного выше, синхронизируясь отчасти с изменениями на нефтяном рынке и в рамках коррекционного роста пары после длительного снижения», — полагает Будаев.

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