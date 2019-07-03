Калуга, 3 июля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль-конкурс «Молодые фотографы России-2019» открылся 3 июля в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, его участниками стали молодые фотографы из городов России, а также именитые члены жюри конкурса, в числе которых — председатель Союза фотохудожников России, летчик-космонавт, Герой России, член-корреспондент РАН Юрий Батурин.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Жри конкурса возглавил председатель Союза фотохудожников России, летчик-космонавт, Герой России, член-корреспондент РАН Юрий Батурин

В отборочном туре приняли участие 237 молодых авторов из 46 регионов. На конкурс поступило около трех тысяч фотографий (382 проекта). В ходе заочного голосования в финал вышли 104 авторских проекта. Впервые в истории конкурса и фестиваля специальный раздел программы «ФотоПодросток» разработан для школьников, интересующихся фотоискусством.

В фестивальные дни в Калуге будут действовать выставки работ участников, а также победителя портфолио-ревю 2018 года. Экспозиции размещены в Калужском доме музыки, Инновационном культурном центре и Калужском музее изобразительных искусств. Также в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского с 5 по 17 июля можно будет увидеть выставку работ Юрия Батурина «Путешествие в небо». 4 июля участники фестиваля смогут увидеть другие города Калужской области — Малоярославец, Обнинск и Боровск, где для них подготовлены специальные программы.

Проект «Молодые фотографы России» был учрежден Союзом фотохудожников России в 2001 году. В нём приняли участие тысячи авторов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов. Участников фестиваля в разные годы принимали Москва, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Плёс (Ивановская область) и Пущино (Московская область).

В Калуге фестиваль-конкурс 2019 года организован при поддержке Союза фотохудожников России, Школы визуальных искусств города Москвы, детской школы искусств №2 имени Серафима Туликова города Калуги, калужского Инновационного культурного центра и правительства Калужской области.