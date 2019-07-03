Москва, 3 июля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В июле ожидается погода в пределах нормы на европейской территории России, на юге Урала и юге Западной Сибири. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Погода

А вот в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа температура воздуха в июле будет выше нормы.

В первой половине июля в центральных регионах температура на два-три градуса будет ниже нормы и составит около +17…+20 °С.

Однако Вильфанд предостерег, что в связи с глобальным потеплением погода может сильно измениться.

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