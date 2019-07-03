Улан-Батор, 3 июля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Объединенный совет монгольских выпускников зарубежных вузов, куда входит Ассоциация выпускников Иркутских высших учебных заведений, запустил в Монголии благотворительную акцию, цель которой — помочь жителям Иркутской области России, пострадавшим от наводнения.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Организаторы планируют собрать предметы первой необходимости, продукты питания, теплые вещи, одеяла, ковры, консервы, деньги. Также планируется пригласить 100 детей из Иркутской области, семьи которых остались без крова в результате стихийных бедствий, на отдых в детских лагерях Монголии. По предварительному расчёту, для отдыха 100 детей в детских лагерях требуется 50 млн тугриков (примерно 1,2 млн рублей).

«Акция началась со 2 июля. Мы, организаторы, встретились с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, он обещал поддержать нас и призывал народ активно участвовать в этой акции. Также мы сотрудничаем с Российским центром науки и культуры в Улан-Баторе. Мы надеемся, что неравнодушные монголы будут помогать жителям соседней страны в трудные минуты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM в Монголии президент Объединенного совета монгольских выпускников зарубежных вузов Алтанхуягийн Хосхуу.

По словам организаторов, в социальной сети монголы активно поддерживают благотворительную акцию и предлагают помощь.