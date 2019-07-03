Пекин, 3 июля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Цены на жилье в Китае в первом полугодии 2019 года сохраняли стабильность в своем небольшом росте, сообщает 3 июля Синьхуа со ссылкой на материалы доклада Китайской академии по индексам — исследовательского института в сфере недвижимости.

Жилье в Китае

В сотне основных городов страны средняя стоимость жилища увеличилась на 1,45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, при этом темпы роста за то же самое время снизились почти на 2%.

В лидерах по росту цен новостроек оказались далеко не крупнейшие города «первой линии» — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, а менее развитые центры «второй» и последующих линий.

На фоне стабильности в десятке крупнейших мегаполисов восстанавливается рынок вторичной недвижимости. Из общего тренда выбились Сиань и Сучжоу, где ускоренный рост цен был спровоцирован местными факторами, в связи с чем провинциальные и городские власти ужесточили контроль над ситуацией.