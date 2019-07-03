Каракас, 3 июля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на скорое, до конца текущего, 2019 года, достижение соглашения с оппозицией при поддержке венесуэльского народа, сообщает 3 июля Синьхуа.

(сс) Eneas De Troya Николас Мадуро

Глава государства подчеркнул, что придает особое значение политическому диалогу с оппозицией, со всеми её лидерами и со всеми силами. Власти Венесуэлы, по словам Мадуро, всячески поддерживают достижение соглашения. Венесуэльский лидер призвал жителей страны приложить совместные усилия для возвращения стабильности и управляемости в стране.

Мадуро жёстко осудил любые действия по дестабилизации обстановки и торможению диалога, которые осуществляются при поддержке определенных внешних сил. Он пообещал в ближайшее время вернуться к прерванным переговорам с оппозицией, два раунда которых прошли в Норвегии и пока не привели к позитивным результатам.

Напомним, что нынешний политический кризис охватил Венесуэлу в январе 2019 года, когда оппозиционный председатель Национальной Ассамблеи (парламента) Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом» и получил внешнюю поддержку и признание со стороны США, а также ряда стран Европы и Латинской Америки.

С тех пор Вашингтон при поддержке правительства Бразилии оказывает постоянное дипломатическое давление на законные власти Венесуэлы, требуя от Николаса Мадуро сложить полномочия, передав власть Хуану Гуайдо.