Москва, 3 июля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Развитие цифровизации в сфере управления и экономики не заменит демократических механизмов принятия решений, а, наоборот, улучшит их. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарном заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».

Mos.ru Цифровизация

«Цифра не заменит свободу. Именно народ всегда является источником власти. Именно человек, его права — в основе основ», — заявил Путин.

Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит 1−3 июля в Москве по инициативе Госдумы. Участие в мероприятии принимают более 800 экспертов и парламентариев из 132 стран, среди которых 41 спикер, представляющий национальный парламент.