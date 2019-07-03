Ирвайн, США, 3 июля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Разработчики из Blizzard Entertainment изменили иллюстрации на некоторых картах Hearthstone с выходом нового дополнения. Игроки считают, что изменения продиктованы игровой политикой Китая, сообщил портал PCGamer 2 июля.

Hearthstone

С игровых карт пропали изображения крови и физического насилия, а откровенные наряды женских персонажей сменились на более закрытые. Игроки Hearthstone считают, что разработчики внесли такие изменения из-за особенностей цензуры в Китае, которая запрещает любое изображение насилия в видеоиграх.

Тем не менее, ведущий дизайнер миссий в Hearthstone Дэйв Косак заявил, что изменения продиктованы только стремлением Blizzard «соответствовать стандартам». По его словам, компания развивается и не может позволить себе оставлять в игре изображения, не соответствующие общему стилю.

Ранее Blizzard Entertainment анонсировали новое сюжетное дополнение «Спасители Ульдума», релиз которого назначен на 6 августа 2019 года. По сюжету нового контент-пака, Лига ЗЛА отправится в южную страну Ульдум и попробует реализовать очередной коварный план. Игрокам придётся помешать им, объединившись с Лигой исследователей.