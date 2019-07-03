Кронштадт, Санкт-Петербург, 3 июля, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Сведения о том, что погибших на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море военных моряков-подводников будут отпевать в Кронштадтском морском Никольском соборе, не соответствует действительности. Об этом сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Андрей Краснобаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Морской собор

«Информация об отпевании погибших моряков в Кронштадтском морском Соборе не соответствует действительности. Это «фейк-ньюс». Мне неизвестно, кто распространяет эти сплетни. Следите за официальными сообщениями Минобороны», — написал Краснобаев.

Морской собор святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор) — главный военно-морской храм России. В его стенах увековечены имена русских моряков, погибших на службе Отечеству.

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Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов официально подтвердил, что погибшие 1 июля в Баренцевом море военные моряки-подводники служили в воинской части в Петербурге. По данным СМИ, эта часть дислоцирована в Петергофе.

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Ранее председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил ИА REGNUM, что погибшие моряки могут быть похоронены на Серафимовском кладбище Петербурга, где покоятся несколько сотен погибших и умерших военных моряков. Однако окончательное решение о месте захоронения будет приниматься родственниками.

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Напомним, из-за объемного пожара на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море, 1 июля погибли 14 моряков-подводников. Пятерых пострадавших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске.