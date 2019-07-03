Луганск, 3 июля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Во время учебных стрельб из-за нарушений правил техники безопасности ранения получили три украинских силовика, заявил 3 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«2 июля при проведении практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом первого батальона 25 бригады на полигоне в районе населенного пункта ДМИТРОВКА, в результате нарушения требований безопасности военнослужащий бригады без команды открыл огонь в секторе ведения огня, в то время как военнослужащие, выполнившие упражнение стрельб, находились в мишенном поле», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что в результате происшествия один член бригады погиб, а двое получили ранения.

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