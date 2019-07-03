Сеул, 3 июля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2,4−2,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники в правительстве.

Сеул

Согласно их мнению, темпы роста экономики страны составят 2,4−2,5%, что на 0,2% ниже, чем прогнозе, сделанном полгода назад.

Ожидается, что в этом году число рабочих мест увеличится на 200 тыс., что в два раза больше по сравнению с прошлым годом, уровень занятости населения в возрасте от 15 до 64 лет составит 66,8%.

По прогнозам властей, потребительские цены вырастут на 0,9%, что на 0,7% ниже, чем в раннем прогнозе.

Кроме того, как предполагают власти, экспорт товаров из страны сократится на 5% по сравнению с 2018 годом, а импорт — на 4,1%. Счет текущих операций составит $60,5 млрд, что на 3,5 млрд меньше, чем в 2018 году.

Ожидается, что в 2020 году темпы экономического роста в стране составят 2,6%, количество рабочих мест также увеличится на 200 тыс., капиталовложение в оборудование увеличится на 2,8%, а инвестиции в строительство, напротив, сократится на 1,5%.

Кроме того, экспорт товаров из страны увеличится на 2,1%, импорт — на 2%, а счет текущих операций увеличится до $63,5 млрд.