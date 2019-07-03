Москва, 3 июля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Фазовый способ пеленгации для определения угловых координат источников излучения сигналов разработали специалисты Особого конструкторского бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ), сообщает 3 июля пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

Okbmei.ru Центр космической связи Особого конструкторского бюро Московского энергетического института «Калязин»

Пеленгатор позволяет определять местоположение объектов в пределах околоземного космического пространства. Сам способ уже используется в корреляционно-фазовом пеленгаторе «Ритм», который установлен в Научно-исследовательском испытательном техническом центре «Медвежьи озера» (Московская область).

Новый способ пеленгации позволяет одновременно определять местоположение и кинематические характеристики источника излучения узкополосного сигнала и источника излучения широкополосного сигнала.

Еще в 2017 году сотрудниками ОКБ МЭИ был получен патент на изобретение «Корреляционно-фазовый пеленгатор», который позволял исключить влияние помехи на точность траекторных измерений. При дальнейшей разработке авторы решали задачу не только исключения влияния помехи, но и обеспечения измерения координат постановщика помехи. Полезный сигнал, как правило, является узкополосным, а помеха — широкополосной и их частотные характеристики отличаются. Используя это различие, удалось разработать новый способ фазовой пеленгации, реализующий одновременную пеленгацию двух источников излучения с разными частотными характеристиками.

Этот способ основан на применении приемников с тремя частотными каналами. Основной частотный канал обрабатывает сигналы обоих источников излучения. Два другие канала анализируют информацию только о широкополосном сигнале. Это позволяет разделить данные об источниках излучения и обеспечить высокоточные измерения координат каждого из этих источников.

В планах разработчиков — подготовка материалов для заявки на изобретение, позволяющее одновременно пеленговать два источника излучения, имеющих разные временные характеристики.