Иркутск, 3 июля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Жертвами паводка в Иркутской области стали 20 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Сообщается, что спасатели обнаружили тела ещё двух погибших. Об их личностях пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что жертвами паводка стали 18 человек и ещё 17 числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате затяжных дождей в Иркутской области началось наводнение. Около 90 населённых пунктов оказались подтопленными. По сообщению ГУ МЧС по региону, большая часть погибших среди жителей города Тулуна.

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