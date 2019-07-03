Екатеринбург, 3 июля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов ищут убийц бизнесмена. Уголовное дело возбуждено по фактам убийства, сопряжённого с разбоем, и разбоя, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

О громком преступлении ИА REGNUM ранее рассказывало. Оно произошло днём 2 июля возле дома на улице Калинина, 22, где и проживал погибший. Мужчина 1965 года рождения был убит из огнестрельного оружия. По словам очевидцев, рядом с ним была сумка с деньгами.

По данным СКР, нападавшие стремились завладеть деньгами. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию, просят обращаться в следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга.