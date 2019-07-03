Вашингтон, 3 июля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В американском городе Шарлоттсвилль, расположенном в штате Вирджиния, отменили выходной в день рождения третьего президента США Томаса Джефферсона, об этом 3 июля сообщает Fox News.

Рембрандт Пил. Томас Джефферсон. 1805

Подобное решение было принять городским советом родного для автора Декларации независимости города.

Праздник отмечался 13 апреля, вместо этого жители Шарлоттсвилля получат выходной день 3 марта в честь прибытия американских вооруженных сил в Вирджинию незадолго до окончания гражданской войны.

Причиной подобного решения, вероятно, стало неприятие того факта, что Джефферсон был известным рабовладельцем. Однако тот факт, что рабовладение в XVIII и XIX веке в США было легальным и в целом легитимным, не смущает активистов.