Новосибирск, 3 июля, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Ещё одна политическая партия назвала своего кандидата на выборах мэра Новосибирска, которые пройдут 8 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Абатуров Виктор Козодой

На конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия», которая состоялась сегодня, 3 июля, по результатам тайного голосования за кандидатуру экс-вице-губернатора региона Виктора Козодоя проголосовали единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой назвал своё участие в выборах мэра Новосибирска «вполне возможным». В середине июня он сообщил, что идут консультации с партией «Справедливая Россия» о возможном выдвижении.

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Напомним, что от партии «Родина» на выборы мэра Новосибирска пойдёт экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин.

Кроме того, документы в избирательную комиссию Новосибирской области подали ещё четыре кандидата: глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (Новосибирское региональное отделение «Партии социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу»), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); депутат Горсовета Новосибирска, директор Фонда содействия развитию города в социальной сфере «Городские инициативы» Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», ветеран СОБР Александр Гультяев («Партия Возрождения России»).