Североморск, Мурманская область, 3 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Моряки-подводники, погибшие из-за пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, геройски спасли своих товарищей и не допустили гибели корабля. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу 3 июля на совещании в Североморске.

Navylive.dodlive.mil Подводная лодка

Он рассказал, что из охваченного огнем отсека подводники первым делом вывели «гражданского представителя промышленности», затем задраили люк, чтобы пожар не распространялся дальше, и до конца боролись за живучесть корабля.

Ценой своих жизней им удалось прекратить пожар, спасти товарищей и подводный аппарат. Всех погибших офицеров представят к государственным наградам, сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что военные проводили важные исследования по изучению гидросферы Земли. Это были уникальные военные специалисты и профессионалы высокого класса. Оборонное ведомство окажет семьям погибших помощь и поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля из-за ЧП на подлодке погибли 14 моряков-подводников, включая семерых капитанов первого ранга и троих капитанов второго ранга. Двое офицеров имели звание Героя России. В Кремле заявили, что все детали трагедии не подлежат разглашению.

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