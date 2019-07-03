Хабаровск, 3 июля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Вопрос строительства в Дальневосточном федеральном округе специализированного зернового терминала прорабатывают специалисты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщает 3 июля пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова, необходимость строительство терминала возникает в связи с реализацией масштабных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке.

Предполагается, что строительство будет осуществляться в рамках создания инфраструктуры международных транспортных коридоров (МТК). Одним из элементов будущего терминала может стать речной порт в Хабаровском крае, которые планируют построить Китайская корпорация «Дунцзин» совместно с Китайской компанией строительства портов.

Проект будет реализован в пяти населенных пунктах Дальнего Востока: городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и селе Нижнеленинском. Терминал позволит экспортировать продукцию в Китай, Японию, Южную Корею — до 20 млн тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году. Стоимость проекта оценивают примерно в 10 млрд рублей, создание инфраструктуры для него — ещё в 15 млрд рублей.

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