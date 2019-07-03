О гонке за показателями: «Нужна реформа формирования бюджетов на медицину»
Пермь, 3 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В России необходимо пересмотреть порядок формирования бюджетов на медицину. Это позволит избежать гонки за показателями в сфере здравоохранения. Такое мнение выразил лидер движения «Здоровье нации», эксперт ОНФ Дмитрий Омутных в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения страны.
По данным Пермьстата, в 2016 году в Пермском крае отмечен прирост населения — 889 человек, в 2017 году — естественная убыль (2946 человек). За четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 3201 человек, а в январе — апреле 2018 года — 2601 человек.
Напомним, 2 июля на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» Голикова отметила, что за четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности. Вице-премьер России также обратила внимание на то, что многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности.
Он считает, что также основной причиной увеличения смертности по онкологии является ликвидация службы первичного звена в онкологии и прочих направлений. А в один час только увеличением финансирования высокотехнологичной медицинской помощи вопрос не решить. Необходимо восстановление института производственной и промышленной медицины. В связи с увеличением пенсионного возраста на пенсию не должны выходить на дожитие инвалиды, садящиеся на шею государства.
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