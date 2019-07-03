Пермь, 3 июля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В России необходимо пересмотреть порядок формирования бюджетов на медицину. Это позволит избежать гонки за показателями в сфере здравоохранения. Такое мнение выразил лидер движения «Здоровье нации», эксперт ОНФ Дмитрий Омутных в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой о катастрофической убыли населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

По данным Пермьстата, в 2016 году в Пермском крае отмечен прирост населения — 889 человек, в 2017 году — естественная убыль (2946 человек). За четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 3201 человек, а в январе — апреле 2018 года — 2601 человек.

Напомним, 2 июля на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» Голикова отметила, что за четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности. Вице-премьер России также обратила внимание на то, что многие регионы в погоне за «качественными показателями» снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности.

«Для того чтобы не было гонок за показателями, необходимо, чтобы в регионе не менее 20% от годового бюджета распределялось на здравоохранение. И даже в этом случае эти 20% должны в течение трех-пяти лет направляться только на какое-то одно направление, например на онкологию или сердечнососудистые заболевания, для того чтобы достичь целевых показателей снижения смертности от заболеваемости согласно майскому указу. То есть необходимо пересмотреть порядок формирования бюджетов на медицину. Также необходима комплексная тарифная политика в ОМС. Сейчас на примере Пермского края происходит перераспределение с одних статей расходов на другие. Например, все брошено на онкологию и при этом с нового года без объяснений снижены тарифы на гемодиализ на 20%. То есть диализ у нас сейчас не в приоритете, значит, про больных с почечной недостаточностью можно забыть?» — сказал Дмитрий Омутных.

Он считает, что также основной причиной увеличения смертности по онкологии является ликвидация службы первичного звена в онкологии и прочих направлений. А в один час только увеличением финансирования высокотехнологичной медицинской помощи вопрос не решить. Необходимо восстановление института производственной и промышленной медицины. В связи с увеличением пенсионного возраста на пенсию не должны выходить на дожитие инвалиды, садящиеся на шею государства.

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