Москва, 3 июля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Navigator84 Haval H5

Такой уровень продаж машин компании Haval стал рекордным за шестилетнюю историю бренда на авторынке в России. По итогам первого полугодия в России было реализовано 3492 кроссовера и внедорожника китайской автокомпании. Здесь наблюдается рост продаж в 3 раза.

Наиболее популярной моделью компании Haval в России остается кроссовер H6. Его продажи в июне составили 463 автомобиля. Стоит отметить, что другая модель — Haval F7 стремительно набирает популярность. В начале лета 2019 года состоялся запуск производства автомобиля на предприятии Haval в Тульской области. С этого момента дилерами марки было продано уже 76 автомобилей F7.

Напомним, на данный момент модельная линейка машин Haval в РФ представлена полноразмерным рамным внедорожником Н9, среднеразмерным кроссовером Н6, компактным кроссовером H2 и кроссовером Haval F7.

Кроме того, в ближайшее время китайский автопроизводитель планирует в России выпустить еще одну новинку — Haval F7x.

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