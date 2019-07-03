Исламабад, 3 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва зафиксировали еще пять случаев заболевания полиомиелитом, об этом 3 июля сообщает Geo TV.

CDC Global Эпидемия полиомиелита в Пакистане

По данным чиновников из департамента здравоохранения провинции, число заболевших, таким образом, в 2019 году достигло 31 человек.

«Все усилия, предпринимаемые правительством провинции по искоренению полиомиелита, не будут иметь эффекта, если родители не осознают, что их желание отказаться от прививок является не только демонстрацией безразличия к здоровью своих детей, но и пренебрежения к политике государства, направленной на ликвидацию данного недуга» , — говорится в заявлении департамента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит был практически искоренен по всему миру: в 2017 году было зафиксировано лишь 22 случая заболеваемости. Для сравнения, в 1988 году свыше 350 тыс. детей страдали от этой болезни.

Несмотря на существенный прогресс в данном вопросе, болезнь не будет ликвидирована окончательно, пока в мире есть хоть один ребенок, от нее страдающий. Отказ от прививок ведет к угрозе расширение, казалось бы, побежденной болезни.