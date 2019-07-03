В Пакистане зафиксировано пять новых случаев заболевания полиомиелитом
Исламабад, 3 июля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. В Пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва зафиксировали еще пять случаев заболевания полиомиелитом, об этом 3 июля сообщает Geo TV.
По данным чиновников из департамента здравоохранения провинции, число заболевших, таким образом, в 2019 году достигло 31 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит был практически искоренен по всему миру: в 2017 году было зафиксировано лишь 22 случая заболеваемости. Для сравнения, в 1988 году свыше 350 тыс. детей страдали от этой болезни.
Несмотря на существенный прогресс в данном вопросе, болезнь не будет ликвидирована окончательно, пока в мире есть хоть один ребенок, от нее страдающий. Отказ от прививок ведет к угрозе расширение, казалось бы, побежденной болезни.