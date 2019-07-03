Москва, 3 июля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Команда президента Украины Владимира Зеленского сосредоточена полностью на предвыборной борьбе за места в Верховной Раде. Однако никакого плана по удержанию власти после парламентских выборов у неё не прослеживается. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада

«Вопрос в том, насколько Зеленскому удастся удержать эту власть. При том, что у него высокие рейтинги и он может даже взять самостоятельно большинство в парламенте, это одна история. А как её удержать дальше? Ведь чем больше мандатов получает партия Зеленского, тем больше политических партий выбрасывается за пределы парламента и основная борьба уже будет вестись за пределами парламента», — заявил Килинкаров.

Однако непарламентская политическая борьба на Украине носит характер «абсолютной борьбы без правил», отметил эксперт.

«Кто какие готов будет финансировать радикальные движения и течения — большой вопрос. И очень много будет зависеть от того, кто в команде Зеленского будет противиться такому сценарию. Пока что я не вижу со стороны его команды желания или вообще понимания процессов, которые будут после 21 числа», — отметил он.

«Пока они все сконцентрированы на истории с выборами, а что будет после, мы пока не знаем. Если они останутся в формате такой же кадровой политики, как и сейчас, то я думаю, срок это команды будет очень-очень недолгим. Очень много радикальных сил, из-за которых напряжённость будет расти, и в ближайшее время Украину ждут не только в экономическом, но и в плане внутриполитической борьбы», — добавил Килинкаров.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную раду Украины IX созыва назначены указом президента Украины Владимира Зеленского на 21 июля 2019 года.