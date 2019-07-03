Лусака, 3 июля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Замбия и Зимбабве в 2020 году начнут совместное строительство гидроэлектростанции в ущелье Батока, которая будет вырабатывать 2400 МегаВатт электроэнергии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление правительств двух стран.

Зырянов Александр. Камская ГЭС. 1962

Проект «ГЭС Батока» включает в себя строительство плотины, электростанций, дорог и инфраструктуры по подаче электроэнергии в жилища людей, говорится в заявлении Управления реки Замбези (ZRA).

К настоящему моменту техническо-экономические исследования практически завершены, ожидается, что подрядчик проекта будет выбран к концу 2019 года.

«Ожидается, что подрядчик приступит к работам в последнем квартале 2020 года», — говорится в заявлении ZRA.

В феврале 2019 года Управление реки Замбези включило в шорт-лист для строительства ГЭС в ущелье Батока американские, европейские и китайские компании, сообщает министерство финансов Замбии.

Среди них — консорциум «General Electric» и «Power Construction Corporation of China», компания «Salini Impregilo of Italy» и совместное предприятие трех китайских компаний «Three Gorges Corporation».

В проекте будет использована финансовая модель «строительство-эксплуатация-передача». ГЭС будет находиться в совместном владении Замбии и Зимбабве.