Нью-Йорк, США, 3 июля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. планирует снять сериал по вселенной «Гарри Поттера». Об этом 2 июля рассказал портал We Got This Covered, ссылаясь на внутренние источники.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». реж Дэвид Йейтс. 2007. США

Разработка предстоящего проекта находится на ранней стадии, Warner Bros. планируют выпустить его на своём новом потоковом сервисе (название платформы пока неизвестно). Сообщается, что сериал расскажет о событиях, предшествующих сюжету «Гарри Поттера». Вероятно, новое шоу затронет тот же временной промежуток, что и «Фантастические твари».

Известно, что местом действия безымянного сериала в магической вселенной станет школа чародейства и волшебства Хогвартс, а также некоторые страны Европы. Дополнительные подробности (дата начала съёмок, подбор актёров и сюжет) нового проекта пока не сообщаются.

Ранее американская компания Niantic (создатели популярной мобильной игры Pokemon GO) выпустили мобильную игру Harry Potter: Wizards Unite, использующую технологию дополненной реальности. За первые сутки новый проект скачали 400 тыс. игроков. За аналогичный временной промежуток у Pokemon GO было 7,5 млн скачиваний.