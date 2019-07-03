Киев, 3 июля, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной раде законопроект о запрете сквернословия для публичных лиц. По ее словам, законопроект предлагает определить термин «сквернословие» и выписать в алфавитном порядке слова, запрещенные к употреблению в публичном пространстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Алфавитный перечень еще не составлен. Мы предлагаем этим законом кабинету министров определиться с этим алфавитным списком, вынести его на общественное обсуждение. Общество должно принять собственное решение после обсуждения, чего мы не хотим слышать в публичном пространстве, а что хотим. Это право украинских граждан… Это позволит хотя бы в публичном пространстве ввести чистоту языка», — сказала Богомолец 3 июля в кулуарах Верховной рады.

«Как действует наш организм? Любое действие начинается со слова, а слово начинается с мысли. Есть люди, для которых сказать и сделать — то же самое. Когда мы говорим о насилии над детьми, о педофилии, она начинается с мысли, она начинается со слова. Когда мы боремся за чистоту языка, это очень важно», — пояснила Богомолец.

Она призвала граждан Украины переходить на необидные и интересные украинские ругательства.

«Когда мы боремся за чистоту языка, это очень важно. Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от абсолютно нехарактерных украинской культуре ругательств… Это не наше, это не украинское. Украинцы никогда не ругались и не употребляли ругательства ниже пояса. Для Украины характерено абсолютно другое пантеистическое измерение ругательства. Хотите ругаться, ругайтесь по-украински. Украинское ругательство очень интересное и никоим образом не унижает достоинство другого человека», — напомнила Богомолец.

Как сообщалось, 2 июля в Раде депутат Богомолец зарегистрировала законопроект № 10 414«О противодействии сквернословию». Текст проекта закона на сайте парламента в настоящее время отсутствует. Рассматривать законопроект будет комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики.