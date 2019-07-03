Киев, 3 июля, 2019, 13:38 — ИА Регнум.

ИА Красная Весна Электричество

В регионах Украины будут разные тарифы на электричество из-за ввода рынка электроэнергии с 1 июля. Об этом 3 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Рынок электроэнергии предполагает рост цен. Будут отменены регулируемые цены на электроэнергию, поэтому в разных регионах цены могут быть разными. Могут быть регионы где цена на электроэнергию может даже снизиться. Но будут регионы, где цена может вырасти, к сожалению, таких будет больше. Есть надежда, что на первоначальном этапе поставщики электроэнергии не будут слишком наглеть, тем более что есть политический фактор. Должны вырасти цены на электроэнергию и качество должно вырасти… В Киеве не вырастет, а в райцентре Киевской области может вырасти», — сказал Охрименко.

При этом он считает, что в ближайшие месяцы в некоторых населенных пунктах тарифы вырастут от трех до 50%.

«Тариф может вырасти в ближайшие месяцы… Он может вырасти до 50%. В некоторых регионам тариф может вырасти на 5−3%. Все зависит от того, как к вам попадает электроэнергия, откуда она берется… В теории самая дешевая электроэнергия должна быть на тех предприятиях, которые близки к энергетическим центрам — это атомные электростанции. Там цена должна быть очень дешевой. Поставлять электроэнергию далеко — дорого», — считает Охрименко.

По его словам, теперь государство не будет субсидировать теплоэнергетику за счет атомных станций.

«В регионах должны быть разные поставщики, чтобы была возможность выбрать. К сожалению, в некоторых регионах есть монополисты… Ранее мы дотировали теплоэлектростанции, которые работали на угле, и соответственно занижалась цена электричества атомных электростанций. Сейчас такого не будет. Атомная электроэнергия дешевле, создается конкуренция, это и есть рынок. Его страшно не любят госчиновники, поскольку они становятся не нужны», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом Украины «О рынке электроэнергии», с 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработал оптовый рынок электроэнергии. Таким образом, на Украине перестала функционировать коррупционная формула «Роттердам+», по которой завышалась цена электроэнергии, производимой теплоэлектростанциями (большинство из которых принадлежит компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова). Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета Евросоюза. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.