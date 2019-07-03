Украине срочно нужен рынок электроэнергии и земли — эксперт
Киев, 3 июля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. «Украине не стоит приостанавливать ввод рынка электроэнергии, чтобы не терять время на реформы в сфере энергетики и защитится от коррупционных схем в ценообразовании тарифа на тепловую энергию типа «Роттердам+». Об этом 3 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
Он считает, что в команде президента Владимира Зеленского есть люди, которые хотят и дальше воровать на отсутствии рынка электроэнергии и земли.
Как сообщалось, 10 июня президент Владимир Зеленский предложил парламенту на год отложить запуск рынка электроэнергии. Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус объяснил предложение Зеленского тем, что за последние два года правительством якобы не была проделана соответствующая работа по подготовке к запуску рынка.
Напомним, Верховная рада не поддержала законопроект Зеленского. С 1 июля на Украине заработал рынок электроэнергии. 1 июля украинская энерготрейдинговая компания «Эру трейдинг» (дочерняя компания американской корпорацииEru Corporation) впервые в истории Украины импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии. По данным компании, это стало залогом установления более низкой и конкурентной цены для конечных потребителей.