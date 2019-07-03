Киев, 3 июля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. «Украине не стоит приостанавливать ввод рынка электроэнергии, чтобы не терять время на реформы в сфере энергетики и защитится от коррупционных схем в ценообразовании тарифа на тепловую энергию типа «Роттердам+». Об этом 3 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Электричество

«Если он не стартует, мы опять потеряем пять, десять, двадцать, тридцать лет… Прибалтика это пережила также тяжело. Там была такая же ситуация. Если кто-то жил в Риге он знает, да, тарифы выше, но качество! Мало того, если свет отключается, вам компенсируют моральный ущерб, не говоря уже о том, что там есть дневные, ночные и праздничные тарифы. Вы можете выбрать тот тариф, как тариф на телефоне. Когда это запустится, скажете: «Боже, как классно работает». Но если будем постоянно откладывать, постоянно будет «Роттердам+». «Роттердам+» — это коррупционная схема, на которой ребята зарабатывали, им жалко, что потеряли кормушку», — сказал Охрименко.

Он считает, что в команде президента Владимира Зеленского есть люди, которые хотят и дальше воровать на отсутствии рынка электроэнергии и земли.

«Да, на сегодняшний момент рынок стартует тяжело, но есть люди, которые кормятся на электроэнергии и не хотят, чтобы был рынок электроэнергии. Они прилагают массу усилий, чтобы он не стартанул. Ситуация как и с рынком земли: есть много желающих, чтобы на этом рынке погреть руки. Объясню кто это. Это — госчиновники. Я понимаю, почему некоторые представители команды Зеленского этого не хотят. Они говорят: «Ну предыдущие воровали, мы тоже хотим». А на рынке сложно воровать. Вот в чем беда», —пояснил Охрименко.

Как сообщалось, 10 июня президент Владимир Зеленский предложил парламенту на год отложить запуск рынка электроэнергии. Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус объяснил предложение Зеленского тем, что за последние два года правительством якобы не была проделана соответствующая работа по подготовке к запуску рынка.

«Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10 376 — изменения в ЗУ «О рынке электрической энергии» — отсрочка введения нового рынка электроэнергии до 01 июля 2020 года», — отметил Герус.

Напомним, Верховная рада не поддержала законопроект Зеленского. С 1 июля на Украине заработал рынок электроэнергии. 1 июля украинская энерготрейдинговая компания «Эру трейдинг» (дочерняя компания американской корпорацииEru Corporation) впервые в истории Украины импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии. По данным компании, это стало залогом установления более низкой и конкурентной цены для конечных потребителей.