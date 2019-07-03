Киев, 3 июля, 2019, 13:27 — ИА Регнум.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может разрушить энергетические монополии на украинском рынке задействовав Антимонопольный комитет. Об этом 3 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический экспертАлексей Дорошенко.

Он сравнил работу антимонопольного комитета Украины с обезьянками, «которые не видят, не слышат и не говорят».

«АМКУ — орган со специальным статусом, главу которого уполномочен назначать президент. Если у Владимира Зеленского будет политическая воля разрулить эту ситуацию в нашей стране и разбить монополию, а прежде всего в области энергетики, то он это сделает», — сказал Дорошенко.

По словам эксперта, экс-президент Петр Порошенко и назначенное им руководство АМКУ не хотели бороться с энергетическими монополиями, в частности с частным энергохолдингом ДТЭК (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову).

«Сейчас мы увидели определенную активизацию АМКУ правда не на энергетических рынках. Как раз здесь они слепы и глухи. Не так давно было признано, что компания ДТЭК не является монополистом по производству электроэнергии, хотя на самом деле это не так, это полное враньё. Новый глава АМКУ, которого должен назначить Владимир Зеленский, и будет выполнять ту роль. Тогда мы увидим, хочет ли он влияния олигархов в нашей стране на энергетику через монополии, либо он хочет нового курса, когда страной владеют её граждане, а не несколько богатейших людей страны», — рассказал Дорошенко.

Он сообщил, что на украинский рынок электроэнергии «хочет зайти несколько человек», поскольку на нем вращаются «большие деньги».

«Когда власть меняется, какой бы она ни была, она всегда начинает расставлять своих доверенных людей. К чему это приведет… Если к повышению тарифов, значит рынок электроэнергии — это черная комната, в которую могут зайти всего несколько человек. В зависимости от того как они между собой договорятся или не договорятся, такие результаты мы с вами и увидим. Вокруг этого рынка точатся не только экономические дискуссии и войны, но и политические», — подытожил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с законом Украины «О рынке электроэнергии», с 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработал оптовый рынок электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета Евросоюза. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.