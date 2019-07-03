Хартум, 3 июля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Погибшие в ходе протестных акций в Судане стали жертвами не силовых структур, а провокаторов, стрелявших не только по демонстрантам, но и по сотрудникам полиции, заявил в среду, 3 июля, эксперт Российского института стратегических исследований Даниил Штопов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщалось ранее, в ходе протестных акций в столице Судана погибли 10 и были ранены более 180 человек.

«США осудили силы безопасности Судана, которые применили для разгона демонстраций слезоточивый газ и резиновые пули. В Вашингтоне считают, что погибшие — жертвы силовиков. Однако это не совсем так.

Ситуация выглядит как своего рода провокация. Стреляли не только в демонстрантов, но и в представителей полиции страны. Ранее Военный переходный совет Судана предполагал присутствие третьей стороны, которая организовывает провокации и саботирует мирный процесс.

Манифестации являются своеобразным ответом на затянувшиеся переговоры между оппозицией и переходным советом. Премьер-министр Эфиопии приезжал в Судан и предлагал порядок перехода от военного к гражданскому правлению. Но в переходном совете этот план отклонили, и оппозиция снова вывела людей на улицы.

Сейчас в военном совете произошла смена руководства. Предложение Африканского союза, озвученное премьер-министром Эфиопии, является единственным выходом, предлагаемым африканским сообществом. Если военный совет все же примет этот вариант, то есть надежда на нормализацию ситуации в стране», — отметил Даниил Штопов.