Санкт-Петербург, 3 июля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») отверг претензии вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева в отношении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, связанные с кампанией по выборам губернатора Северной столицы. Об этом Милонов написал в открытом письме Лебедеву, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе единоросса.

Duma.gov.ru Виталий Милонов

Напомним, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) вслед за Владимиром Жириновским обвинил Смольный в том, что кандидат от ЛДПР Олег Капитанов не смог преодолеть муниципальный фильтр, а затем согласился на предложенный ему Бегловым пост главы одного из комитетов Смольного. Лебедев заявил о «политическом фарсе» в Петербурге и пожелал Беглову проиграть сентябрьские выборы.

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По словам Виталия Милонова, «коллега-депутат Игорь Лебедев (кто не знает — сын уважаемого Владимира Вольфовича) выпустил гневную фетву», которую Милонов расценивает как попытку вмешательства в ход губернаторской кампании в Петербурге.

Милонов упрекнул Лебедева в непонимании устройства государственной власти и законов, «которые четко регламентируют, как можно или нельзя участвовать в выборах». По словам единоросса, власть никак не мешала Олегу Капитанову заниматься сбором подписей муниципалов и подготовкой к выдвижению на пост губернатора, а то, что Капитанову не удалось пройти муниципальный фильтр, — проблема самой партии ЛДПР.

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«Здесь дело кроется не в коварстве абстрактной власти, а в уровне электоральной поддержки и представленности вашей партии. При всём уважении к личности основателя ЛДПР, в Северной столице нет ярких политиков и спикеров, способных хоть частично нести в себе харизму Владимира Вольфовича под знаменем ЛДПР», — пишет депутат.

«В любом случае на месте уважаемых господ Жириновского и Лебедева я бы так сильно не расстраивался тем, что Олег Капитанов предпочел депутатскому креслу работу в органах власти <…> То, что региональное отделение ЛДПР является реальным кадровым резервом для городской администрации, — очевидное преимущество партии. И я надеюсь, что со временем ЛДПР в Петербурге сможет воспрять ото сна и обогатиться необходимым ей харизматичным руководителем, у которого никогда не будет возникать проблем с поддержкой в городе», — заявил Милонов.

Он добавил, что «в Петербурге-Ленинграде не очень любят, когда посторонние касаются святых для нас вещей — войны, блокады, культурного и исторического наследия. Хотелось бы, чтобы в ЛДПР помнили об этом и не пытались учить целый город нормам хорошего тона».