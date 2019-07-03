Джакарта, 3 июля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. PT Ferron Par Pharmaceuticals, одна из индонезийских фармацевтических компаний, сумела выйти на рынок Польши, благодаря экспорту препарата для лечения диабета, сообщает Antaranews.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

«Мы выбрали Польшу, чтобы она могла стать центром для выхода индонезийских препаратов на соседние рынки», — заявил директор компании PT Ferron Par Pharmaceuticals Крестиянто Панджи в Чикаранге.

Известно, что Польша является третьим экспортным направлением индонезийской фармацевтической компании в Европе после Великобритании и Нидерландов.

«В этом году мы планируем направить 15 млн таблеток для лечения диабета в Польшу», — отметил директор компании после поставки первой партии препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Польше Сити Нуграха Маулудия высоко оценила расширяющееся сотрудничество между парламентами Польши и Индонезии в последние годы.