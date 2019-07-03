В Тверской области открыто движение по участку скоростной трассы М-11
Тверь, 3 июля, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Движение по участку скоростной магистрали М-11 протяжённостью 53 км, с 97 по 149 км в Конаковском и Калининском районах Тверской области открыто 3 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.
Игорь Щёголев отметил, что качественные и безопасные дороги — одно из базовых условий для комфортной жизни и один из национальных приоритетов.
Вячеслав Петушенко напомнил, что работы по строительству около 100 километров трассы были проведены менее, чем за три года.
На церемонии открытия губернатор Игорь Руденя также вручил награды сотрудникам отрасли дорожного строительства, которые внесли особый вклад в создание магистрали.
Отметим, что участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей. Этот участок является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143-м километре. Таким образом, для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери — 135 км скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.
Новая дорога соответствует категории IА, максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/час. На всем протяжении организовано четырехполосное движение. Работают мобильные пункты продажи транспондеров. Дорога отвечает самым высоким требованиям, в том числе — и безопасности. На новом участке построены две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково на 124 км.
Новый участок является вторым этапом строительства трассы М-11 в Тверской области. Первый участок в объезд Вышнего Волочка был открыт в ноябре 2014 года, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году был введён в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м — в обход города Бологое. Кроме того, запланирован к строительству третий этап — северный обход Твери.