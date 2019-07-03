Елец принял у себя Фестиваль малых городов
Елец, Липецкая область, 3 июля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В минувшие выходные в Ельце Липецкой области состоялся V Фестиваль малых городов. В 2019 году тема фестиваля — «Великая история в малых городах». Более 300 представителей из 14 малых городов 10 регионов России, которые входят в состав Ассоциации малых туристских городов, приняли участие в фестивале: Азов, Боровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур. Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич и вступивший в качестве кандидата в члены Ассоциации города Гаврилов Посад. Фестиваль проводился по инициативе Ассоциации малых туристских городов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Липецкой области и администрации городского округа города Ельца.
Концепция «кочующего» фестиваля заключается в том, чтобы рассказать России о малых городах и их наследии. В программе фестиваля были посольский двор городов с мастерами и информационными центрами, закладка фруктового сада или малых архитектурных форм, костюмированное шествие, музыкальные презентации городов, деловая программа для глав городов и презентация туристических возможностей города, принимающего фестиваль.
Фестиваль в Ельце начался костюмированным шествием, в котором приняли участие 700 человек, более 1500 артистов выступили на пяти фестивальных площадках. Более сорока мастер-классов провели мастера на основной площадке фестиваля — посольском дворе: плетение казачьей нагайки, трюковое владение кнутом и нагайкой, верховая набойка или плетение на ромашке, лепка каргопольской глиняной игрушки и её роспись, изготовление традиционных кукол, кунгурских печатных пряников, солонок из бересты, свистулек, елецкого кружева на коклюшках, вышивка на валенках, мастер-класс по соликамской керамике, лепка из глины, вышивка, флористика, валяние из войлока, лепка из полимерной глины, глиняная игрушка «Конь Гаврюша», плетение из бересты, владимирская вышивка, лыковый оберег, цветы из дранки, «кукла-льнянушка», косторезное и гончарное дело, лоскутное шитье и многие другие.
Деловая часть фестиваля состоялась в форме круглого стола «Исторические кварталы малого города — векторы для развития экономики» в рамках которого выступили эксперты в области архитектуры, охраны наследия, культурной экономики, урбанистики, брендинга и информационных технологий и представители Российского географического общества. Также в рамках круглого стола был презентован первый сувенир Ассоциации — набор открыток, нарисованных детьми. Также эксперты дали старт проекту «Паспорт созвездия малых городов». В деловой программе приняли участие 10 глав городов Ассоциации, а также специалисты в сфере наследия, культуры и туризма.
Глава Каргопольского муниципального района Наталья Бубенщикова по итогам фестиваля выделила его особую ценность — расширение компетенций глав малых городов:
Гости фестиваля отметили высокую сохранность исторической застройки города, красоту ландшафтов и гостеприимство ельчан. Особенным впечатлением стала опера «Легенда о граде Ельце» на открытом воздухе, со сценой, вписанной во впечатляющий ландшафт на берегу реки Сосна и видом на 4 храма города. Во второй день фестиваля Елец презентовал фрагмент знаменитого фестиваля «Антоновские яблоки» в Дворянском саду, где также состоялось открытие аллеи символов городов Ассоциации.
Юрий Николаевич Таран принял участие во всех основных мероприятиях фестиваля и отметил:
В рамках официальной церемонии закрытия президент Ассоциации Анатолий Геннадьевич Курицин и Панов Сергей Алексеевич, глава городского округа города Елец передали символ фестиваля главе администрации города Азова Владимиру Валерьевичу Ращупкину.