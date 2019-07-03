Гуанчжоу, Китай, 3 июля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Китайская автокомпания GAC представила внедорожник GS8 с модернизированным двигателем. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Сайт «Китайские автомобили» GAC GS8

Сообщается, что мощность двухлитрового турбодвигателя внедорожника выросла с 201 л. с. до 252 л. с. При этом максимальный крутящий момент теперь составляет 390 Нм против 320 Нм, которые были у мотора ранее. Движок соответствует стандарту Евро-6.

Стоит отметить, что экстерьер машины с новым двигателем не отличается от предыдущей версии автомобиля. Однако некоторые китайские сайты выкладывают у себя фото внедорожника с явно упрощенным дизайном. У него другая оптика и бампер, кроме того, у новинки отсутствуют «противотуманки».

Бюджетная комплектация в товарной линейке по-прежнему отсутствует.

Версия автомобиля с модернизированным двигателем выросла в цене на 3 тыс. юаней (около 30 тыс. рублей) до 185,8 тысячи юаней (около 1,71 млн рублей).

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