Калуга, 3 июля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Калуге 3 июля состоялось совещании по вопросам создания в регионе ассоциации советов многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru Совещание по вопросам создания в регионе ассоциации советов многоквартирных домов

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ области Руслана Маилова, на сегодняшний день в регионе существует около девяти тысяч многоквартирных домов, но домовых советов создано не более пяти тысяч. Более того, даже там, где они созданы, старшие по домам не всегда занимаются своей работой качественно.

Актуальность задачи подчеркивает и тот факт, что год от года количество обращений в сфере ЖКХ существенно растет. Если в 2018 году обращений было 12 тысяч, то за первое полугодие 2019 года их насчитывается уже более восьми тысяч. Это связано в том числе и с реформой в сфере обращения с отходами.

«В рамках решения национальных проектов мы не обойдемся без такой ячейки, как совет многоквартирного дома. Поэтому мы и попросили Законодательное собрание области помочь в организации этой работы. Для решения социально значимых вопросов в сфере ЖКХ необходимо активизировать работу по выбору в советы энергичных людей. Они объединятся в органы на уровне районов и, в конечном счете, в определенную структуру под эгидой области и областных депутатов. Это необходимо, чтобы люди были осведомлены о принимаемых решениях. Прямой контакт с жителями наиболее эффективен для решения значимых задач в сфере ЖКХ, — сказал Руслан Маилов.

В каждом муниципальном районе заместитель министра строительства и ЖКХ области предложил определить ответственного за эту работу из числа депутатов, которые способны и хотят ей заниматься.

Планируется, что ассоциации советов многоквартирных домов будут переданы функции согласования перечня домов, которые войдут в программу капитального ремонта, а также дворов, которые войдут в программу формирования комфортной городской среды. Организация будет контролировать эти работы.

О том, как реализован этот опыт в Калуге, рассказала депутат Городской думы Татьяна Коняхина. Она отметила, что основная цель ассоциации, созданной в областном центре — это повышение грамотности жителей. Свою готовность организовать эту работу подтвердили и представители других муниципалитетов.

Подводя итоги совещания, спикер областного парламента Виктор Бабурин предложил создать оргкомитет, в состав которого вошли бы представители профильного министерства, существующих ТОСов, а также депутаты. Юридическую помощь в создании ассоциации окажет Законодательное собрание области. Когда будет завершена работа оргкомитета, в регионе пройдет учредительная конференция, на которую от каждого района будут представлены делегаты. Конференция утвердит документы и изберет соответствующие органы управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калужские власти заинтересовались проектом информационной системы управления домовым имуществом «ДомНН» из Нижнего Новгорода. Он позволяет проводить интернет-голосование с верификацией собственников жилых помещений и представляет ещё ряд интересных возможностей по упрощению взаимодействия между жителями и органами власти.