Москва, 3 июля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В России увеличилось количество небольших городов, где показатель заражённости ВИЧ-инфекцией в два — четыре раза превышает среднероссийские. Как следует из в материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, таких населённых пунктов почти три десятка. В их числе, в частности, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Орск, Березники, Североуральск.

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По данным ведомства, вирусом иммунодефицита человека в 13 регионах страны заражены свыше 1% жителей, сообщает РБК. В 35 российских регионах доля больных ВИЧ превышает 0,5%.

Самый высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции зафиксирован в Иркутская область — в регионе заражено 1,8% населения (1814 человек на 100 тыс. населения). Практически также же показатель отмечен в Свердловской (1804 человека) и в Кемеровской областях (1796 человек).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году сократилось число новых случаев ВИЧ-инфекции. По данным Минздрава РФ, общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции немногим превысило 896 тыс. человек.