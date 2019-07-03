«Люди испытали шок»: мэра Югорска обвинили в долгах за найм квартиры
Югорск, Югра, 3 июля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В ХМАО разгорелся скандал из-за долгов главы города Югорска Андрея Бородкина по оплате социального найма служебной квартиры. Как выяснилось, задолженность за найм социального жилья стала неприятной неожиданностью и для некоторых жителей муниципалитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обвинения в адрес Андрея Бородкина в долгах муниципалитету, при доходах мэра Югорска за 2018 год более чем 4 млн рублей, были выдвинуты экс-депутатом местной думы Антоном Пантиным. Ответ не заставил себя ждать.
Жительница города Югорска в комментариях пояснила, что не только мэр оказался в подобной ситуации, но и другие горожане.
Обсуждая ситуацию, почему в Югорске годами не бралась плата за социальный найм жилья, а потом о ней резко «вспомнилось», жители города заметили, что они платят за социальный найм 131 рубль с прописанного в квартире человека, а в самом состоятельном муниципалитете Югры, Сургуте, — лишь 110 рублей. Мелочь, а неприятно, резюмируют горожане в сети.