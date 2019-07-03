Повышение выплат по уходу за детьми связали с доводом о потере населения
Москва, 3 июля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявляет о катастрофической потере населения за четыре месяца 2019 года, а президент Владимир Путин даёт поручения увеличить детские пособия
Поручение российского президента Владимира Путина о повышении выплат по уходу за ребёнком говорит о том, что руководство страны в последнее время стало уделять пристальное внимание вопросу финансовой поддержки семей с маленькими детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко.
Как уже сообщало ИА REGNUM, о поручении российского президента Владимира Путинавнести поправки в законодательство, касающееся размеров ежемесячных выплат лицам, пребывающим в отпуске по уходу за детьми, стало известно накануне, 2 июля. Предполагается, что уже с 1 января 2020 года размер этот должен быть увеличен до регионального прожиточного минимума в случае, если среднедушевой доход семьи не достигает уровня двукратного прожиточного минимума, утверждённого в субъекте Российской Федерации.
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Также накануне с впечатляющим заявлением выступила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Она сказала, что за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения в РФ составила порядка 149 тысяч человек. При этом многие регионы в погоне за «качественными показателями» занижают показатели смертности.
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