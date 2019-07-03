Майкоп, 3 июля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принимает участие в федеральном форуме «Производительность 360», посвящённом обсуждению актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи 3 июля.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи участвует в федеральном форуме «Производительность 360»

Форум в Нижнем Новгороде вот уже во второй раз проводит Минэкономразвития России совместно с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и Госкорпорации «Росатом».

Участниками форума в этом году стали более 600 человек — это руководители федеральных структур, отраслевые министры, главы госкорпораций, руководители субъектов РФ, директора крупных предприятий.

Программой форума 3 июля предусмотрено рассмотрение лучших практик по отраслям, а также пленарное заседание с участием федеральных руководителей: первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, первого заместителя председателя правительства РФ — министра финансов РФ Антона Силуанова, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, а также генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона.

На различных площадках форума пройдёт обсуждение вопросов реализации национального проекта в регионах, презентация лучших практик и новаторских решений по направлениям: промышленность, поддержка занятости, образование, здравоохранение, госуправление. Также планируется посещение предприятий Нижнего Новгорода, успешно внедряющих принципы бережливого производства.