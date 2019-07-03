Чебоксары, 3 июля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии при снижении рождаемости остаётся высоким число абортов, хотя их число и сокращается: в 2018 году в республике родились более 13 тыс. детей, абортов было 6,4 тыс. При этом «всё большую актуальность приобретает проблема бесплодия, которым в Чувашии страдает 17−18% супружеских пар». Такие данные приводятся в докладе минздрава республики по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Дейнека. Мать. 1932

По предварительным данным, в 2018 году в Чувашии родился 13 061 младенец, коэффициент рождаемости составил 10,6 случая на 1 тыс. человек населения (в РФ — 10,9, в ПФО — 10,6). Число родившихся по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 891 человека.

Рождаемость могла бы резко возрасти, если бы женщины не делали аборты, которые затем «нередко приводят к гинекологическим заболеваниям, бесплодию, осложнениям последующих беременностей и родов». По официальным данным, с 2008 года число родов в республике превышает число абортов. В 2018 году сделано 6396 абортов, что на 7% меньше, чем было в 2017 году (6876). Показатель абортов на 1 тыс. женщин фертильного возраста уменьшился за данный период на 5,4% — с 23,9 до 22,6.

В 2018 году в центры и кабинеты медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности по поводу прерывания беременности обратились 4565 женщин, из них 670 приняли решение сохранить беременность.

«В условиях современной демографической ситуации всё большую актуальность приобретает проблема бесплодия, которым в Чувашии страдает 17−18% супружеских пар. В структуре бесплодного брака 60% составляет женское бесплодие, которое в 46,7% случаев является первичным, в 53,3% — вторичным», — говорится в сообщении.

В минздраве отмечают, что один из резервов сохранения уровня рождаемости — увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи по лечению бесплодия в браке с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.

«В 2018 году на базе БУ «Президентский перинатальный центр» минздрава Чувашии использовались различные методы лечения бесплодия, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), инсеминация спермой мужа, донора, суррогатное материнство, донорство ооцитов, микрохирургическое оплодотворение единичными сперматозоидами. Проведено 865 процедур ЭКО, частота наступления беременности при переносе эмбриона в полость матки в 2018 году составила 28,7%», — приводятся данные в докладе.

В 2018 году общая заболеваемость беременных женщин составила 1698 на 1 тыс. женщин, закончивших беременность, против 1549,2 в 2017 году. Доля нормальных родов уменьшилась в 2018 году и составила 28% (в 2017 году — 28,4%). Число родов после экстракорпорального оплодотворения составило 272 (в 2017 году — 186).

Основными заболеваниями, осложнившими роды, стали анемия, преждевременный разрыв околоплодных оболочек, болезни системы кровообращения, инфекции мочеполовых путей, нарушение родовой деятельности.