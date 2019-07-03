Курган, 3 июля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В Кургане возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего ребёнка по причине чрезвычайного происшествия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Трагедия произошла утром 3 июля 2019 года в общежитии по улице Тельмана, 10 в городе Кургане. Причины в СУ СКР не называют, как и статью Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело.

Ранее ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города сообщало о взорвавшемся в руках ребёнка мобильном телефоне.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.