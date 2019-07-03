Калуга, 3 июля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Калуги. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом 3 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь следственного отдела по городу Калуга регионального СУ СК России Сергей Худык.

Kaluga.sledcom.ru Подозреваемый указал место, куда выкинул орудие преступления.

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Преступление было совершено в ночь на 2 июля 2019 года. По версии следствия, подозреваемый пришёл в квартиру к своей 84-летней бабушке, расположенную в доме на улице Спартака в областной столице. Между ними вспыхнул словесный конфликт: мужчина нанёс не менее семи ножевых ударов по телу пожилой женщины, которая от полученных ран скончалась.

Затем злоумышленник избавился от орудия преступления, выбросив его в мусорный контейнер через квартал от дома своей родственницы, после чего сообщил в полицию об обнаружении тела потерпевшей.

«Оценив обстановку на месте происшествия и изучив данные о личности потерпевшей, приоритетной версией следователя стало убийство женщины, совершенное её внуком», — сказал Сергей Худык.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном и показал место, куда выкинул нож. Подозреваемый задержан на 48 часов. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в суд было передано дело об убийстве женщины. Жертвой преступника — жителя Ферзиковского района Калужской области — стала двоюродная сестра его бывшей жены. Подозреваемый заподозрил женщину в краже денег и, разозлившись на неё, нанёс ей несколько ножевых ударов в шею, от которых потерпевшая скончалась на месте. Известно, что ранее мужчина уже был судим.