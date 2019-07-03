Екатеринбург, 3 июля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В словах вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что страна стремительно теряет население, нет ничего удивительного. Всё это прогнозировалось и давно, более того, ситуация была бы много хуже, если бы не меры по стимулированию рождаемости (например, «материнский капитал»), значимый приток мигрантов, в том числе русскоязычных с юго-востока Украины после событий 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.

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«Но при этом нужно понимать еще и следующее: существенную долю роста «собственно российского» населения обеспечивают республики Кавказа, где рождаемость существенно выше среднероссийской. Всё перечисленное, а также ещё ряд социальных и демографических (в том числе миграционных, как внутристрановых, так и межстрановых) факторов, естественно, не могут не вызывать тревогу Центра, так как обуславливают значимый риск нарастания региональной экономической и социальной нестабильности. Например «горящей» по Дальнему Востоку. Да и не только по нему», — сказал эксперт.

«Поэтому слова Голиковой «в России падает рождаемость» в первую очередь обозначают тревогу по поводу воспроизводства (и социальной стабильности) наиболее экономически значимой (по сути — государственно-образующей) национальной страты. Значит, с точки зрения рисков для государства алармизм вице-премьера (при формально не такой уж и плохой статистике «в целом») абсолютно оправдан», — продолжил Максим Стародубцев.

При этом он добавил, что способы, которыми пытаются решать проблему, зачастую формальны, и, если так можно выразиться, «ситуационны». В них, в основном, виден сугубо административный, финансовый манёвр, определяющий внимания к «социалке» «по остаточному принципу».

«То есть риск социальной фрустрации, оказавшийся фатальным ещё для Советского Союза, хотя по ряду признаков (образование, здравоохранение, внешкольный досуг и т. п.) его пора бы и ставить в пример, нарастает и легко может перевесить относительные экономические успехи (макроэкономическую стабильность). На «самом верху» ситуацию видят правильно (оттого и возникли «нац.проекты»), но, опять же — «в целом». Судя по всему, наиболее квалифицированный кадровый ресурс брошен на «более денежные» направления. А зря. В конце концов, именно качество «социалки» (медицины, образования, попечительства) определяет комфортность места проживания, то есть привлекательность для рождения детей (следовательно — оседлости) и более высокого качества миграции», — отметил общественник.

По его словам, это, в свою очередь, порождает и более высокую производительность труда на прорывных направлениях, включая, например, и медицинские, где происходит поиск способов продления не просто жизни, а жизни качественной и продуктивной. «Являя попутно и существенный элемент геополитической конкуренции», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со своим заявлением Голикова выступила 2 июля. По её словам, только за четыре месяца естественная убыль достигла порядка 149 тыс. человек.