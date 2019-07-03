Владивосток, 3 июля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. На итоговой коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, министр Александр Козлов рассказал о запуске реализации 1610 новых инвестиционных проектов в подведомственном регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tsibin Konstantin Дальний Восток

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В своём докладе Александр Козлов отметил, что в период с 2014 по 2018 год промышленное производство на Дальнем Востоке росло почти в три раза быстрее среднероссийских темпов развития. За это время в регион пришло 33 млрд долларов США прямых инвестиций, благодаря которым к настоящему времени свою деятельность начали 217 новых предприятий, было создано 36 200 новых рабочих мест.

С точки зрения развития Дальнего Востока в настоящее время наибольший интерес представляют 39 крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

Александр Козлов «Не могу не упомянуть Амурский газоперерабатывающий завод, судостроительную верфь «Звезда», горно-обогатительные комбинаты «Денисовский» и «Инаглинский», каменноугольное месторождение «Ургальское», алмазное поле «Верхне-Мунское», золоторудные месторождения «Павлик» и «Наталкинское», автомобильный мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ и ряд других».

Министр также отметил, что за время работы министерства было принято 40 федеральных законов, 190 постановлений правительства, было образовано 19 территорий опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток.

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Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные эксперты, оценивая деятельность министерства, высказывают сомнения о целесообразности его существования, ставя министерству в вину тот факт, что фактически ни один проект, курируемый ведомством, не привёл к ожидаемым результатам.