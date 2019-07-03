Оттава, 3 июля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Восстановление разрушенного войной Донбасса обойдётся в 10 млрд евро, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду, сообщил 2 июля офис президента Украины.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

«Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты в Донбассе», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Украине выделят финансовую помощь на сумму $45 млн.

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