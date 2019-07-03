Ростов-на-Дону, 3 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Как и в целом по России, в Ростовской области демографическая ситуация оставляет желать лучшего — количество смертей на Дону в разы превышает рождаемость, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Так, согласно сведениям о государственной регистрации актов гражданского состояния Донского региона за 2019 год, опубликованным на официальном сайте регионального управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в период с января по май текущего года на Дону родилось 15 тыс. 76 детей, число смертей составило 24 тыс. 756.

Что касается данных в целом за 2018 год, то, согласно предоставленной аналитической информации за этот период, органами ЗАГС Ростовской области составлено 56 тыс. 697 актов о смерти. И только в Ростове-на-Дону и Батайске число родившихся превысило число регистраций смерти. За прошедший год в регионе родилось 41 тыс. 587 детей (24 тыс. 877 вторых, третьих и последующих детей, в 16 тыс. 710 семьях родились первенцы).

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ИА REGNUM ранее сообщало, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что страна катастрофически теряет население. По её словам, за четыре месяца текущего года естественная убыль населения в России составила около 149 тыс. человек.

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При этом Голикова пояснила, что рождаемость падает, а смертность снижается, но не такими темпами, как хотелось бы.