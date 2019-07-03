Чебоксары, 3 июля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии смертность от новообразований в прошлом году выросла на 0,5%, при этом в целом она остаётся ниже, чем в среднем в России и Поволжье. Свыше 56% пациентов после лечения живут более пяти лет. Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований отмечен в Яльчикском, Алатырском и Шумерлинском районах. Такие данные приводятся в докладе минздрава республики по итогам 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Распространенность и заболеваемость злокачественными новообразованиями в 2018 году, на 100 тыс. человек населения

Число умерших в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 154 человека, показатель общей смертности населения Чувашии составил 12,6 случая на 1 тыс. человек населения (в РФ — 12,4, в ПФО — 13,2). При этом в государственном докладе не приводятся данные о том, сколько человек умерли.

Основными причинами смерти жителей республики являются болезни системы кровообращения (39,1% всех умерших), новообразования (12,3%), внешние причины смерти (11%), болезни органов пищеварения (5,6%) и дыхания (5,4%).

Отдельный блок посвящён смертности от новообразований. Отмечается, что смертность по данной причине в Чувашии в 2018 году выросла на 0,5% по сравнению с 2017 годом и составила 154,8 случая на 100 тыс. человек населения (в РФ — 196,7, в ПФО — 188,7), в том числе от злокачественных новообразований — на 1,2%, составив 153,2 случая на 100 тыс. человек населения (в РФ — 193,1, в ПФО — 185,3). Сколько человек скончались от новообразований, не уточняется.

Низкие показатели смертности от новообразований наблюдались в Канашском, Ибресинском, Янтиковском районах и г. Канаше. Высокая смертность — в Алатыре, Марпосадском, Алатырском и Аликовском районах.

На конец 2018 года на диспансерном учете в медицинских организациях со злокачественными новообразованиями состояли 27 464 пациента (в 2017 году — 26 485, рост на 3,7%). Выявлено 3973 случая онкологических заболеваний (в 2017 году — 4109 случаев). Показатель заболеваемости составил 341,1 случая на 100 тыс. человек населения (в 2017 году — 349,4), распространенности — 2244,7 случая на 100 тыс. человек населения (в 2017 году — 2151,3). Первое место по нозологиям занимает колоректальный рак (46,4 случая на 100 тыс. человек населения), второе — рак кожи (41,6), третье — рак легких (40,9), четвертое — рак желудка (22,5).

В структуре заболеваемости мужчин наиболее часто встречаются злокачественные новообразования органов дыхания (19,5%), простаты (10,9%), кожи (9,7%), желудка (8,6%), прямой кишки (6,9%), ободочной кишки (6,5%), почки (5,3%), прочие (32,6%); женщин — злокачественные новообразования молочной железы (21,7%), кожи (14,6%), ободочной кишки (8,3%), тела матки (7,5%), прямой кишки (5,6%), легких (4,9%), желудка (4,7%), яичников (4,6%), прочие (28,1%).

Самые низкие показатели распространенности злокачественных новообразований зарегистрированы в Чебоксарском, Канашском, Цивильском, Моргаушском районах, наиболее высокие — в Яльчикском, Алатырском, Шумерлинском районах.

При этом в Чувашии за год снизился охват населения профилактическими целевыми осмотрами с 638,4 до 634,5 случая на 1 тыс. человек населения. И врачи констатируют увеличение удельного веса запущенных форм онкологической патологии с 20,2% до 21%. Высокий процент запущенности онкозаболеваний отмечается в Шемуршинском (36,4%), Порецком (29,8%), Моргаушском (27,8%), Янтиковском (25,0%) районах.

Хирургическое и комбинированное (комплексное) лечение в 2018 году получили 62,4% и 33,7% пациентов соответственно, только лучевое лечение — 1,3%, только лекарственное лечение — 1,6%. В 2018 году проведено 4234 оперативных вмешательства, из них по квотам высокотехнологичной медицинской помощи — 330.

По данным минздрава, из 27 464 состоящих на диспансерном учете пациентов 56,2% больных после завершения лечения живут более пяти лет (в 2017 году — 55,9%).