Мадрид, 3 июля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Фотошпионам в Испании удалось заснять на тестировании частично закамуфлированный Renault Megane с выступающими колёсными дугами. Об этом 3 июля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Renault Megane

Тестовый экземпляр получил модифицированный кузов с «удлинителями» передних и задних крыльев. Кроме того, авто имеет над задним колесом со стороны водителя розетку для электрической зарядки.

Вероятно, что причиной появления такого необычного прототипа Megane является начальный этап тестирования компактного кроссовера Kadjar последнего поколения и его плагин-гибридного двигателя. Если учитывать, что нынешнее поколение «паркетника» существует на авторынке уже более четырех лет, то это бы имело смысл.

Ожидается, что кроссовер следующего поколения будет представлен через два года, а этот экспериментальный прототип, который надел на себя кузов Megane, является ранним его образцом.

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