Ереван, 3 июля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян коснулся своей беседы с президентом России Владимиром Путиным на церемонии закрытия вторых Европейских игр в Минске.

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По дороге из Минска журналисты поинтересовались у президента Армении, о чем он говорил с президентом России.

Президент Армении Армен Саркисян «О чем могли говорить два президента в Минске во время закрытия вторых Европейских игр? Обо всем понемножку».

В видеоматериале, распространенном пресс-службой президента Армении, видно, как президенты довольно долго беседуют во время церемонии закрытия вторых Европейских игр в Минске.