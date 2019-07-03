Махачкала, 3 июля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Туристическая привлекательность Республики Дагестан за последние несколько лет заметно возросла. С каждым годом в северокавказский регион приезжает всё больше туристов из России и зарубежья. Об этом 3 июля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил один из пионеров внутреннего туризма в Дагестан, директор одной из туристических компаний Шамиль Шангереев.

Dalibor Z. Chvatal Махачкала

Напомним, ранее сервис Biletix опубликовал результаты онлайн-опроса 1,8 тыс. российских туристов, согласно которому Дагестан был признан самым небезопасным регионом страны для путешествий. Опасным для поездок республику посчитали более трети респондентов.

«Мы начали заниматься внутренним туризмом в 2015 году, и тогда 100% наших клиентов были жители Дагестана. В 2016 году стали появляться «первые ласточки» из центральной полосы России. Сегодня уже можно сказать, что примерно половина туристов — это приезжие из России и из-за границы. Мнение о нас [дагестанцах] меняется, люди перестают нас бояться. Те, кто приезжает к нам, уезжают довольные и счастливые», — рассказал Шангереев.

По словам собеседника, туроператоры и министерство по туризму Дагестана работают над улучшением имиджа республики. Он выразил уверенность, что с каждым годом поток путешественников в регион будет лишь увеличиваться.

Одной из основных проблем в сфере туризма в Дагестане эксперт назвал недостаточную подготовленность сервиса. По его словам, в республике оказались не готовы к резкому росту числа туристов за последние годы. Ещё одна серьёзная проблема — мусорная. Шангереев рассказал, что именно на неё чаще всего указывают путешественники.

«Я считаю, что для развития туризма в каждой школе, в каждом вузе нужно преподавать уроки туризма. Нужно приучать молодёжь к толерантности, нужно готовить к тому, что в нашу республику будут приезжать люди другой национальности, другой религии, иначе одетые», — резюмировал собеседник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Махачкала вошла в пятёрку самых популярных городов для летнего отдыха с детьми у самостоятельных российских туристов. Об этом говорит исследование аналитиков сервиса «Купибилет», которое основывалось на статистике продаж авиабилетов на летние месяцы 2019 года.